По ощущениям он немного напоминает модель Air

iPhone нового поколения вернётся к титану после двух поколений алюминия ⁠ 4

Apple собирается вновь использовать титан в конструкции своих флагманских смартфонов. По данным китайского инсайдера Fixed Focus Digital, компания уже приступила к работам над iPhone 20 Pro.

В iPhone 20 Pro возвращаются к изогнутому дизайну; мне довелось подержать в руках ранний инженерный прототип с титановой рамкой. Fixed Focus Digital

По словам источника, «по ощущениям он немного напоминает модель Air, формы стали гораздо более округлыми».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Ранее тот же инсайдер сообщал, что вся линейка iPhone 20 получит рамку, вдохновлённую дизайном Air. Примечательно, что сам Air также построен на титановом каркасе.

Apple отказалась от титана в пользу алюминия при выпуске iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, сохранив этот материал в моделях iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Презентация iPhone 20 Pro ожидается в сентябре 2027 года, к 20-летию первого смартфона Apple.