iPhone нового поколения вернётся к титану после двух поколений алюминия
По ощущениям он немного напоминает модель Air
Apple собирается вновь использовать титан в конструкции своих флагманских смартфонов. По данным китайского инсайдера Fixed Focus Digital, компания уже приступила к работам над iPhone 20 Pro.
В iPhone 20 Pro возвращаются к изогнутому дизайну; мне довелось подержать в руках ранний инженерный прототип с титановой рамкой.
По словам источника, «по ощущениям он немного напоминает модель Air, формы стали гораздо более округлыми».
Ранее тот же инсайдер сообщал, что вся линейка iPhone 20 получит рамку, вдохновлённую дизайном Air. Примечательно, что сам Air также построен на титановом каркасе.
Apple отказалась от титана в пользу алюминия при выпуске iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, сохранив этот материал в моделях iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.
Презентация iPhone 20 Pro ожидается в сентябре 2027 года, к 20-летию первого смартфона Apple.