В одном из самых распространённых веб-серверов NGINX обнаружили две критические уязвимости, позволяющие удалённо выполнять произвольный код без авторизации. По оценке Wiz Research, NGINX используется более чем на 225 млн сайтов по всему миру. Однако это не означает, что все они уязвимы: для эксплуатации ошибок необходимо, чтобы на сервере была включена поддержка HTTP/2, а для одной из уязвимостей требуются и дополнительные условия.

Проблемы получили идентификаторы CVE-2026-123007 и CVE-2026-123633. Их независимо обнаружили пять исследовательских команд: Wiz Research, Ikotas Labs, Metnir, Rapid7 и Xint. Обе ошибки связаны с неправильной работой с памятью при обработке HTTP/2. Одна из них находится в коде NGINX с версии 1.9.5, выпущенной в 2015 году, а вторая появилась почти шесть лет назад. Для поиска уязвимостей Wiz использовала собственную систему анализа кода Wiz Atlas при участии моделей Gemini 4 Carbon и ChatGPT 5.6 Sol.

Уязвимость CVE-2026-123007 связана с ошибкой в механизме управления потоком данных HTTP/2. Она может привести к повреждению памяти и выполнению кода на сервере. Исследователи Wiz продемонстрировали успешную эксплуатацию с обходом ASLR — механизма, который затрудняет использование ошибок памяти.

Вторая ошибка, CVE-2026-123633, связана с преждевременным освобождением участка памяти, который ещё используется активным запросом. Она затрагивает определённые конфигурации обратного прокси, в которых NGINX передаёт запросы другим серверам и испытывает нехватку свободных подключений. В обоих случаях успешная атака может позволить злоумышленнику выполнять команды с правами рабочего процесса NGINX, потенциально получая доступ к данным и приложениям, которые обслуживает сервер.

Исследователи Xint также продемонстрировали цепочку атаки, в которой эксплуатация уязвимости NGINX сочетается с отдельной ошибкой ядра Linux. Это позволило выйти за пределы Docker-контейнера и повысить привилегии до уровня хост-системы. Rapid7 также опубликовала рабочий метод эксплуатации CVE-2026-123007 для определённого тестового окружения на базе Docker и NGINX 1.31.8. При этом европейская служба кибербезопасности CERT-EU отмечает, что подтверждённых случаев эксплуатации этих уязвимостей в реальных атаках пока не зафиксировано.

Исправления выпустили 18 ноября. Для стабильной ветки NGINX Open Source доступна версия 1.30.7, для основной — 1.31.9. Администраторам рекомендуется обновить серверы.