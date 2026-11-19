В честь GTA VI: украинская Lischina превратила iPhone Duo в уникальный смартфон за $14 000

Украинский бренд Lischina представил специальную версию складного смартфона iPhone Duo, посвященную Grand Theft Auto VI.

Устройство получило название GTA VI Edition и отличается полностью переработанным оформлением задней панели. Центральное место занимает объемная золотая композиция с изображениями главных героев игры — Джейсона и Люсии. Вокруг них расположены пальмы, вертолет, спортивные автомобили и элементы городской архитектуры Вайс-Сити, вдохновленного Майами.

Основой оформления стала темная панель из углеродного волокна, контрастирующая с золотыми барельефами. По краям корпуса размещена рамка с декоративными камнями, а блок камер получил металлическое обрамление с геометрическим узором. В нижней части находится цветной логотип GTA VI, выполненный с использованием ювелирной эмали в фирменных розовых, фиолетовых и оранжевых оттенках. При этом производитель сохранил исходную складную конструкцию iPhone Duo, ограничившись изменением внешнего оформления.

Lischina специализируется на создании эксклюзивных смартфонов с использованием золота, платины, натуральной кожи, карбона и ювелирной эмали. Компания также предлагает индивидуальную отделку устройств по заказам покупателей и онлайн-конфигуратор для выбора материалов и декоративных элементов.

Версия GTA VI Edition уже доступна для заказа на официальном сайте производителя. Стоимость необычного смартфона составляет $14 000.