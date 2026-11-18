Международная группа астрономов впервые обнаружила убедительный пример необычной двойной системы, в которой одна звезда находится внутри внешних оболочек другой и вращается вокруг её ядра. Открытие сделано в галактике Андромеды и подтверждает теорию так называемой общей газовой оболочки — одного из возможных этапов эволюции тесных двойных звёзд.

История началась в апреле 2025 года, когда астрономы заметили постепенное увеличение яркости красного гиганта. В октябре того же года звезда пережила мощную вспышку AT 2025abao. После неё яркость светила резко упала, а температура его внешних слоёв атмосферы выросла примерно на 8000 К. Необычный цвет вспышки и особенности спектра заставили исследователей изучить архивные наблюдения за системой, сделанные в 2018–2025 годах.

Анализ показал, что красный гигант WNTR23bzdiq скрывает внутри себя вторую звезду. Её масса примерно на треть меньше солнечной. Она движется вокруг ядра гиганта, взаимодействуя с его внешними газовыми оболочками. Это взаимодействие высвобождает энергию, разогревает окружающее вещество и провоцирует вспышки, во время которых часть оболочки выбрасывается в космос.

Подобные системы давно существуют в теоретических моделях. Когда две звезды оказываются достаточно близко, более крупная может поглотить меньшую, окружив обе общей газовой оболочкой. Вещество этой оболочки тормозит движение компактного спутника, заставляя его постепенно сближаться с ядром гиганта.

По расчётам исследователей, меньшая звезда должна в течение нескольких месяцев приблизиться к ядру красного гиганта и в конечном итоге слиться с ним. Это может привести к своеобразному «омоложению» более крупного светила. Дальнейшие наблюдения за WNTR23bzdiq помогут проверить теоретические модели взаимодействия звёзд и лучше понять процессы, происходящие внутри красных гигантов.