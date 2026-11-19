Семь дюймов в корпусе толщиной с карандаш: Huawei Mate 90 Air появился на официальном сайте — это будет самая тонкая модель в линейке нераскладных Mate

Huawei разместила на своём официальном сайте страницу нового смартфона Mate 90 Air — компания раскрыла цвета и варианты памяти. Предзаказы с полной оплатой начнутся 24 ноября — после официальной премьеры.

Покупателям предложат три цвета: «розовое золото», «лунное серебро» и «обсидиановый чёрный». Будут доступны две конфигурации — с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Huawei позиционирует Mate 90 Air как самый тонкий моноблочный смартфон в истории линейки Mate.

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство оснастят 7-дюймовым экраном, загнутым на все четыре стороны. На задней панели разместится круглый блок камер по центру, основная камера будет представлена тремя модулями. Также ожидается система съёмки Red Maple с поддержкой разных фокусных расстояний.

Толщина корпуса, по предварительным данным, будет начинаться с цифры 6 — то есть составит менее 7 мм. Среди других характеристик — рамка без пластиковых антенных вставок и комплектный адаптер быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Официальная премьера Huawei Mate 90 Air состоится 24 ноября в 14:30 на большом мероприятии, в рамках которого Huawei представит массу новинок, в том числе и складной Mate X8.