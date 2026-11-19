«Суперджет» избавился от ещё одной иностранной системы

Выдерживают 1100 °C и перегрузки в 3400g: для «Суперджета» создали отечественные «чёрные ящики»

Концерн КРЭТ изготовил и передал предприятию «Яковлев» 22 комплекта бортовых регистраторов для импортозамещённого самолёта «Суперджет». Оборудование прошло испытания и получило сертификат Росавиации. Оно предназначено для замены зарубежных аналогов.

Комплекс состоит из семи блоков, в том числе двух защищённых накопителей и резервной системы питания, обеспечивающей непрерывную запись данных. Регистраторы рассчитаны на перегрузки до 3400g, способны выдерживать воздействие температуры 1100 °C в течение часа и давление, соответствующее погружению на глубину до 6000 метров. Для поиска под водой предусмотрены акустические маяки.

В КРЭТ отмечают, что модульная архитектура позволяет адаптировать оборудование для установки на разные типы воздушных судов. Разработка и импортозамещение сложных авиационных систем ведутся с 2019 года.