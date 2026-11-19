Магнитная буря класса G1 началась на Земле в четверг, 19 ноября. Геомагнитное возмущение было зарегистрировано в период с 03:00 до 06:00 мск. Его причиной стало воздействие небольшой корональной дыры на Солнце, в зоне влияния которой наша планета находится со вторника. За последние двое суток это привело к умеренному увеличению температуры и скорости солнечного ветра в околоземном пространстве.

Несмотря на постепенный рост параметров солнечного ветра, геомагнитные индексы до утра оставались в пределах зеленой зоны. Вероятно, сработал накопительный эффект воздействия корональной дыры. При этом вероятность усиления бури до более высоких уровней оценивается как низкая. Ожидается, что уже в следующем трехчасовом интервале геомагнитная обстановка нормализуется, а показатели вернутся в зеленую зону.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Нынешнее событие стало второй магнитной бурей в ноябре. Предыдущая произошла 7–8 ноября. Для сравнения, в октябре Земля пережила три геомагнитные бури, а в сентябре была зарегистрирована только одна.