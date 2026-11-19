На складах в Гонконге остаются около 600 000 чипов, предназначенных для китайских заказчиков

Nvidia прекращает поставки ускорителей H200 китайским заказчикам. О приостановке отгрузок сообщила временный генеральный директор компании Колетт Кресс во время конференции, посвящённой финансовым результатам за третий квартал 2027 финансового года. Причины такого решения официально не раскрываются.

Ранее, в декабре, Nvidia получила разрешение властей США продавать H200 отдельным одобренным заказчикам в Китае. Однако сделка предусматривала экспортный сбор в размере 25%. Дополнительным препятствием стали ограничения со стороны Пекина: китайские власти пока не согласовали крупномасштабный импорт этих ускорителей, стремясь снизить зависимость страны от американских технологий.

По данным Reuters, около 600 000 чипов H200, предназначенных для китайских покупателей, скопились на складах в Гонконге. Таким образом, даже полученное ранее разрешение США не привело к полноценному возобновлению поставок. Nvidia пока не сообщила, когда может пересмотреть своё решение и вернуться к продажам H200 в Китае.