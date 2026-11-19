Ресурс SamMobile обнаружил скрытый баннер следующего интерфейса мобильных устройств Galaxy — One UI 10 — внутри программного компонента Samsung FOTA Agent, который отвечает за загрузку и установку обновлений на устройства Galaxy. Изображение может давать первое представление о визуальном направлении следующей крупной версии фирменной оболочки Samsung.

На баннере цифра 10 оформлена с необычным эффектом: её нижняя часть выглядит размытой, а верхняя напоминает полупрозрачное стекло. Это может указывать на то, что Samsung рассматривает новые визуальные элементы для интерфейса.

Ожидается, что One UI 10 будет основана на Android 18. По традиции Samsung может представить её летом — во второй половине 2027 года вместе со складными смартфонами Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Fold 9 Ultra. Пока Samsung не раскрыла подробности о функциях One UI 10.

Напомним, вчера Samsung запустила публичное бета-тестирование One UI 9.5.