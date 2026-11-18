Зачем дрону отдельный аккумулятор, если батареей может стать весь его корпус

Исследователи Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали гибкий электрод для литий-серного аккумулятора, способный выдерживать многократные изгибы без заметного повреждения. В перспективе такая технология позволит превратить элементы конструкции дронов и роботов — например, посадочные опоры и части корпуса — в источники питания. Основой разработки стали нанопроволоки из селенида никеля-кобальта (NiCo₂Se₄), выращенные непосредственно на углеродной ткани.

Исследователи использовали литий-серную химию, которая позволяет создавать лёгкие аккумуляторы с высокой удельной энергоёмкостью. Нанопроволоки также улучшают электропроводность серы и помогают удерживать полисульфиды лития — соединения, способные постепенно снижать характеристики батареи во время циклов зарядки и разрядки.

Испытания показали, что электрод сохраняет целостность после 1000 циклов изгиба с радиусом всего 2,5 мм. Затем учёные собрали аккумулятор в корпусе типа pouch cell и встроили его в конструкции овальной, квадратной формы и даже в макет посадочной опоры дрона. Во всех случаях батарея смогла питать светодиод.

В отдельном эксперименте окружающая аккумулятор цилиндрическая конструкция разрушилась под внешней нагрузкой, однако батарея сохранила 99,8% первоначального напряжения, а подключённый светодиод продолжил светиться без мерцания.

Разработка может позволить использовать элементы корпуса дронов и роботов одновременно как несущие конструкции и накопители энергии. Это потенциально освободит место для полезной нагрузки или увеличит время автономной работы.