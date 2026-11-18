Физики из Университета Квинсленда впервые экспериментально передали сообщение с помощью гравитации: сигнал прошёл через кирпичную стену на расстояние 0,7 м, а прибор в соседнем помещении восстановил слово «Gravity». Для передачи данных учёные перемещали противовес лифта массой около 1,8 тонны между двумя положениями, обозначавшими 0 и 1.

Изменения гравитационного поля регистрировал обычный пружинный гравиметр, установленный в соседнем помещении. Он измерял вертикальную составляющую ускорения свободного падения. Перемещение противовеса меняло показания примерно на 50 нм/с² — этого оказалось достаточно, чтобы различить два состояния. Учёные закодировали слово в 49 битах ASCII и передавали их со скоростью 1 бит в минуту. Полученная последовательность полностью совпала с исходной.

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Принципиальное отличие такого способа связи от радиопередачи заключается в том, что гравитационное поле нельзя пассивно экранировать обычными материалами. Металлическая клетка Фарадея или толстая стена способны ослабить электромагнитный сигнал, но не могут устранить гравитационное воздействие перемещаемой массы. При этом речь идёт не о гравитационных волнах, а об изменениях практически статического ньютоновского гравитационного поля.

Идея возникла из проекта по созданию бесконтактных весов для грузовиков: физики хотели измерять массу крупных объектов по их слабому гравитационному притяжению. Затем они поняли, что перемещение массы можно использовать для кодирования информации. Авторы подчёркивают, что пока что метод крайне медленный и рассчитан на небольшие расстояния. Даже с более современным лифтом и чувствительным гравиметром расчётная скорость передачи составила бы около 15 бит в минуту.

Теоретические расчёты команды показывают, что при использовании более компактной массы, улучшенной геометрии установки и более чувствительных датчиков дальность можно увеличить примерно до 500 м. Однако это оценка для сочетания нескольких весьма амбициозных улучшений, а не результат проведённого эксперимента. Практическое применение такого канала связи пока ограничено, но он может оказаться полезен в средах, где радиосигналы и свет не проходят или где требуется связь без прямой видимости.