Китай успешно вывел на орбиту научно-экспериментальный спутник Shijian-24. Запуск состоялся 19 ноября 2026 года в 6:51 по пекинскому времени с космодрома Тайюань. Для выведения аппарата использовали ракету-носитель Long March-2D, сообщило CCTV News.

Shijian-24 входит в китайскую серию спутников Shijian, предназначенную преимущественно для научных исследований и технологических экспериментов. Это одна из старейших и наиболее многочисленных спутниковых программ страны. Её история началась 3 марта 1971 года, когда Китай запустил свой второй спутник — Shijian-1, первый научно-экспериментальный аппарат национальной разработки. Он был создан на основе резервного экземпляра спутника Dongfanghong-1 и рассчитан на год работы, однако фактически оставался на орбите восемь лет.

Ракета Long March-2D, использованная для нынешнего запуска, разработана Восьмой академией Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Это двухступенчатая ракета на жидком топливе, способная выводить на орбиту как одиночные спутники, так и группы аппаратов. Её грузоподъёмность при запуске на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км составляет 1,3 тонны.

Нынешний запуск стал 678-м полётом ракет семейства Long March. Предыдущая, 677-я миссия, состоялась 11 ноября: тогда с космодрома Цзюцюань ракета Long March-2D вывела на орбиту спутник Pathfinder, предназначенный для китайской исследовательской программы.