Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 120 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и уникальное охлаждение: Red Magic 12 Pro+ Deuterium Blade Transparent Ice Blue доступен для предзаказа

Компания Red Magic открыла предзаказы на смартфон Red Magic 12 Pro+ в спецверсии Deuterium Blade Transparent Ice Blue. Продажи в Китае стартуют 24 ноября. Новинка предложена в единственной конфигурации 16/512 ГБ, цена — 8000 юаней (1200 долларов).

Red Magic 12 Pro+ представили 15 октября. Помимо нового голубого исполнения с полупрозрачной крышкой, линейка включает полупрозрачные варианты Deuterium Transparent Midnight и Deuterium Transparent Silver Wing. Смартфон получил плоскую заднюю панель и цельную крышку блока камер. Производитель также сделал заметными элементы жидкостной системы охлаждения и называет устройство единственным в отрасли смартфоном, сочетающим воздушное и жидкостное охлаждение.

Аппарат оснащён 185-герцевым дисплеем с подэкранной камерой девятого поколения — за счет этого экран не имеет вырезов. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ёмкость аккумулятора составляет 8400 мА·ч, толщина корпуса — около 8,5 мм. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. Также предусмотрена функция обходной зарядки: питание подаётся напрямую на систему, минуя аккумулятор, что помогает снизить его нагрев во время игр.