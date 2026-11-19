Южнокорейская Samsung Heavy Industries и американская компания Tesser Atomics договорились совместно разработать атомный танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Судно планируют использовать на коммерческих маршрутах между США и Европой. Соглашение о проекте стороны подписали 19 ноября 2026 года.

Samsung Heavy Industries займётся проектированием и строительством судна, а Tesser Atomics предоставит ядерную энергетическую установку и возьмёт на себя вопросы получения разрешений регулирующих органов.

В основе силовой установки будет лежать реактор Triton разработки Tesser Atomics. Это компактный высокотемпературный реактор с охлаждением расплавленной фторидной солью. В нём используется топливо TRISO — микроскопические топливные частицы с многослойной защитной оболочкой, разработка которых велась при поддержке Министерства энергетики США. По замыслу создателей, такая конструкция должна обеспечить высокую устойчивость топлива к экстремальным температурам.

Одной из особенностей Triton станет возможность дозаправки без остановки реактора. Это позволит пополнять запас топлива непосредственно во время работы установки и избежать длительных простоев в доке, которые обычно необходимы для перезагрузки топлива в традиционных ядерных реакторах. Для коммерческого газовоза это особенно важно: продолжительность рейсов и график доставки СПГ напрямую влияют на экономику перевозок.

Техническая основа проекта разрабатывалась в рамках норвежской исследовательской инициативы NuProShip, изучавшей возможность применения различных типов реакторов на коммерческих судах. Сейчас работы продолжаются в исследовательском консорциуме SFI SAINT при поддержке Исследовательского совета Норвегии. В нём также участвует Tesser Atomics.

Для Samsung Heavy Industries это уже второй крупный проект в ядерной энергетике за 2026 год. В июле компания заключила соглашение с американской инженерной фирмой Sargent & Lundy о разработке стандартизированной плавучей платформы для малых модульных реакторов. В отличие от нового газовоза, такие платформы предназначены для размещения реакторов и выработки электроэнергии для прибрежных городов и удалённых промышленных объектов.