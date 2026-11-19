В Сети появились новые подробности о будущем смартфоне OnePlus Turbo 7 Pro — характеристики устройства раскрыл известный инсайдер Debayan Roy.

OnePlus Turbo 6 Источник изображения: OnePlus

OnePlus Turbo 7 Pro будет работать под управлением Android 17, а в основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm SM8845 Pro — вероятно, это будет Snapdragon 8 Elite Gen 6. То есть аппарат будет мощным.

Емкость аккумулятора составит примерно 10 000 мАч, мощность зарядки — 100 Вт. В основной камере будут как минимум два модуля: основной с 200-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией и дополнительный со сверхширокоугольным объективом.

Аппарат получит плоский экран OLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц (максимальная кадровая частота в системе составит 165 Гц, а до 185 Гц она будет повышаться в играх). По данным инсайдера, стоимость OnePlus Turbo 7 Pro в Индии превысит 60 тыс. рупий (то есть он будет дороже 650 долларов).