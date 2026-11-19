Подробностей пока нет

6,89 дюйма, AMOLED, 2K, LIPO, 240 Гц и минимальная рамка. Такой экран создали в BOE

Китайская компания BOE подготовила новую AMOLED-панель диагональю 6,89 дюйма с разрешением примерно 2K. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

Экран получит технологию LIPO (Low-temperature Polycrystalline Oxide), которая позволит реализовать крайне узкую рамку одинаковой ширины со всех четырёх сторон.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Также заявлена поддержка цветового пространства BT.2020 и специальная управляющая микросхема. Это должно обеспечить улучшенную цветопередачу и расширенные возможности управления дисплеем.

Отдельное внимание уделяется частоте обновления. По словам инсайдера, производитель планирует довести её до 240 Гц.