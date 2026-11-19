В России представили мультимедийную систему для самолетов и поездов без доступа к интернету ⁠ 2

Московский НИИ радиосвязи представил отечественную мультимедийную платформу для пассажирского транспорта. Разработка предназначена для организации беспроводной трансляции фильмов, музыки, игр и электронных изданий на смартфоны, планшеты и ноутбуки пассажиров. Комплекс продемонстрировали на выставке «Транспорт России» в московском Гостином дворе. Для доступа к развлечениям не требуется подключение к интернету или установка специальных приложений — достаточно открыть браузер на своем устройстве.

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Как сообщил заместитель генерального директора института по развитию Сергей Грачев, система совместима с популярными операционными системами и браузерами. Она позволяет одновременно обслуживать десятки пользователей и может адаптироваться для работы с различными поставщиками мультимедийного контента. Оборудование разрабатывается с учетом требований к бортовой радиоэлектронной технике, используемой на железнодорожном, морском и воздушном транспорте.

В состав комплекса входят многофункциональный сервер для загрузки и обновления медиаконтента, беспроводные точки доступа Wi-Fi и панель управления для проводников. Таким образом, персонал сможет контролировать работу системы непосредственно во время поездки. Разработка позволит организовать собственную развлекательную инфраструктуру на борту самолетов, поездов и морских судов без необходимости обеспечивать пассажирам полноценный доступ в интернет.