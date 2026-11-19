Honor раскрыла состав международной линейки Magic9 для Великобритании. Компания подтвердила, что в январе 2027 года там представят два смартфона: Magic9 Pro Max и Magic9 Lite+. Обычный Magic9 в списке отсутствует.

Ранее британский сайт Honor анонсировал появление серии Magic9, но показывал только старшую модель. Сейчас компания также опубликовала фотографии подготовки мероприятия в Лондоне, которое станет предварительным знакомством с новинками перед полноценной январской презентацией.

Magic9 Lite+ пока официально не представлен, однако ранее он появился в базе Google Play Console. По предварительным данным, смартфон получит Snapdragon 6 Gen 5, 8 ГБ оперативной памяти и экран с разрешением 1280 × 2788 пикселей. Предполагается, что это переименованная версия Honor X9e Pro с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, камерой на 108 Мп с оптической стабилизацией и аккумулятором емкостью 11 000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Honor Magic9 Pro Max оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1320 × 2868 пикселей и частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и основной камерой на 200 Мп. Также предусмотрены перископический модуль на 200 Мп с оптическим зумом 3,5x и аккумулятор емкостью 8000 или 8800 мА•ч в зависимости от региона. Поддерживаются проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 80 Вт. В Великобритании смартфон предложат с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 или 512 ГБ, в трех цветах. Цена пока не объявлена.