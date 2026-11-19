Группа компаний «Спутникс», входящая в АФК «Система», рассчитывает в начале 2027 года вывести частный спутник дистанционного зондирования Земли «Киноспутник» на коммерческую эксплуатацию. Это произойдет после завершения летных испытаний аппарата, запущенного 14 ноября с космодрома Восточный. В компании сообщили, что уже взаимодействуют с потенциальными заказчиками и готовят варианты сотрудничества, чтобы предоставить рынку доступ к снимкам сверхвысокого разрешения сразу после начала коммерческой работы.

Данные со спутника планируется интегрировать в цифровую платформу «Спутникса». Клиенты смогут оформлять подписку или заказывать отдельные снимки, получая доступ к информации высокого и сверхвысокого разрешения через единую экосистему. В марте компания сообщала о запуске первой в России платной подписки на данные дистанционного зондирования Земли. Новая система должна избавить пользователей от необходимости обращаться к нескольким поставщикам.

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«Киноспутник» построен на базе разработанной «Спутниксом» платформы малых космических аппаратов «Паллада» при поддержке Фонда НТИ. Масса аппарата составляет 200 кг, а основная полезная нагрузка представлена камерой с разрешением 0,8 м на пиксель, работающей в мультиспектральном и панхроматическом режимах. Спутник был выведен на орбиту 14 ноября в рамках первого субсидируемого запуска частных аппаратов с Восточного. Вместе с ним стартовал спутник «КОЭН» компании «МТ-Лаб».