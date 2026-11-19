Toyota представила в Бразилии новый пикап — Corolla Deck. По сути, это тот же хорошо известный кроссовер Corolla Cross, но с другим кузовом и новой задней подвеской. Модель предназначена для рынка Бразилии, но её будут экспортировать и в другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Производство развернут на новом заводе компании в Сорокабе.

Corolla Deck в странах Латинской Америки будет конкурировать с аналогичными пикапами с несущим кузовом — Fiat Toro и Renault Niagara. В ближайшее время в сегменте также выйдут BYD Mako и Volkswagen Tukan.

На презентации Toyota показала версию XRX, соответствующую одной из верхних комплектаций Corolla Cross. На кузове автомобиля заметна эмблема HEV, указывающая на гибридную силовую установку. Она, скорее всего, будет такой же, как у Corolla и Corolla Cross: атмосферный 1,8-литровый двигатель, электромотор и тяговая батарея ёмкостью 1,3 кВт·ч. Совокупная мощность системы составляет 122 л. с., привод передний, а трансмиссия — вариатор e-CVT.

Пикап сохранил узнаваемые черты Corolla Cross, но получил собственные элементы оформления. На фотографиях с презентации также заметна независимая задняя подвеска. Это отличие от Corolla Cross, у которой сзади используется торсионная балка.

Выпускать Corolla Deck будут на новом предприятии Sorocaba 2 площадью 160 тыс. кв. м, расположенном на территории комплекса Toyota в Бразилии. Изначально завод сможет производить до 100 тыс. автомобилей в год, а в перспективе мощность планируют увеличить до 200 тыс. Здесь также будут собирать Corolla, Corolla Cross и Yaris Cross. Предприятие рассчитано на выпуск гибридных автомобилей с двигателями, работающими на различных видах топлива, и будет использовать возобновляемую энергию, в том числе биометан.