Власти Ирака вновь заблокировали Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров*, отметив, что это уже второй подобный случай за год.

Павел Дуров* заявил, что блокировка Telegram в Ираке стала второй по счёту и добавил, что компания не собирается вводить цензуру в отношении свободных политических высказываний независимо от требований государственных органов.

«Ирак заблокировал Telegram (уже второй раз в этом году). Нам жаль иракский народ. Но мы не будем подвергать цензуре свободные политические высказывания. Независимо от того, как нас об этом попросят», — написал Дуров* в своем Telegram-канале.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Ранее Управление по вопросам СМИ и связи Ирака приняло решение заблокировать Telegram на территории страны. Основанием стало распоряжение премьер-министра и несоблюдение оператором мессенджера действующих законодательных и нормативных требований. Об этом сообщило Иракское информационное агентство INA. Регулятор заявил, что администрация платформы не приняла необходимых мер для устранения незаконного контента, размещаемого пользователями, и не выполнила требования местного законодательства.

Ирак оказался не единственной страной региона, где возникли проблемы с доступом к сервису. Ограничения на использование Telegram также вводились в Иордании.