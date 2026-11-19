«Нам жаль иракский народ». Telegram не собирается сотрудничать с Ираком
Основатель мессенджера заявил, что компания не намерена ограничивать высказывания пользователей по требованию властей
Власти Ирака вновь заблокировали Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров*, отметив, что это уже второй подобный случай за год.
Павел Дуров* заявил, что блокировка Telegram в Ираке стала второй по счёту и добавил, что компания не собирается вводить цензуру в отношении свободных политических высказываний независимо от требований государственных органов.
«Ирак заблокировал Telegram (уже второй раз в этом году). Нам жаль иракский народ. Но мы не будем подвергать цензуре свободные политические высказывания. Независимо от того, как нас об этом попросят», — написал Дуров* в своем Telegram-канале.
Ранее Управление по вопросам СМИ и связи Ирака приняло решение заблокировать Telegram на территории страны. Основанием стало распоряжение премьер-министра и несоблюдение оператором мессенджера действующих законодательных и нормативных требований. Об этом сообщило Иракское информационное агентство INA. Регулятор заявил, что администрация платформы не приняла необходимых мер для устранения незаконного контента, размещаемого пользователями, и не выполнила требования местного законодательства.
Ирак оказался не единственной страной региона, где возникли проблемы с доступом к сервису. Ограничения на использование Telegram также вводились в Иордании.
* Павел Дуров включён в перечень террористов и экстремистов