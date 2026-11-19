Ноябрьское полнолуние совпадет с максимальным сближением Луны и Земли, из-за чего спутник будет выглядеть крупнее и ярче.

Жители России 24 ноября смогут наблюдать необычное полнолуние, известное как «Бобровая луна». В этом году оно совпадет с суперлунием — астрономическим явлением, при котором полная фаза Луны приходится практически на момент ее максимального сближения с Землей. Как сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков, благодаря этому лунный диск будет выглядеть крупнее и ярче, чем во время обычного полнолуния.

Расстояние между Землей и Луной меняется примерно от 356 000 до 406 000 км, поскольку орбита естественного спутника имеет форму эллипса. Когда полнолуние совпадает с прохождением перигея, видимый диаметр Луны оказывается примерно на 14% больше, а яркость может увеличиваться до 30% по сравнению с микрополунием, происходящим при максимальном удалении. Разница с обычным полнолунием составляет около 7% по диаметру.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

При этом ученый уточнил, что строгого определения суперлуния в академической астрономии не существует, а сам термин относится скорее к популярной классификации. Невооруженным глазом разницу в размерах заметить непросто, поскольку для сравнения необходимо видеть два полнолуния одновременно. Наиболее отчетливо эффект проявляется на фотографиях, сделанных в разные месяцы при одинаковых настройках камеры.