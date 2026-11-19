Компания Mechrevo представила мини-ПК Master Road X10 на платформе Nvidia RTX Spark.

Габариты устройства составляют 155 × 158 × 51 мм, объем корпуса — всего 1,25 л, масса — 1,42 кг. Корпус полностью выполнен из металла с использованием обработки на станках с ЧПУ, дополнен позолоченной алюминиевой рамой и передней панелью с шестиугольной перфорацией.

За охлаждение отвечает система с двумя вентиляторами и 70 ребрами радиатора, рассчитанная на тепловыделение до 140 Вт. Пропускная способность памяти достигает 300 ГБ/с, а заявленная производительность в вычислениях искусственного интеллекта составляет 1 петафлопс при использовании разреженной точности FP4.

Оснащение включает беспроводные адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, четыре порта USB-C, видеовыход HDMI 2.1, сетевой разъем RJ-45 с пропускной способностью 10 Гбит/с и слот для замка Kensington. Мини-ПК будет доступен в двух конфигурациях: с 64 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ либо с 128 ГБ памяти и SSD на 2 ТБ.

Стоимость и сроки начала продаж компания пока не раскрыла.