Рекорд SpaceX Илона Маска побит: Anthropic привлекла рекордные $81,3 млрд на IPO при оценке компании в $1,5 трлн ⁠ 6

Компания Anthropic привлекла $81,3 млрд в рамках первичного публичного размещения акций (IPO), установив абсолютный рекорд среди биржевых дебютов. Рыночная стоимость разработчика чат-бота Claude по итогам размещения составила $1,5 трлн.

18 ноября компания установила цену акций на уровне $83 за штуку, превысив первоначальный диапазон $70–78. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов, несмотря на растущие опасения относительно перспектив рынка искусственного интеллекта.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Перед размещением Anthropic увеличила количество предлагаемых акций примерно на 19% — до 980 млн штук. Благодаря этому IPO превзошло предыдущий рекорд SpaceX Илона Маска, которая в июне привлекла $75 млрд при выходе на биржу. Торги акциями Anthropic должны начаться в четверг, 19 ноября, на Nasdaq под биржевым тикером ANT. Компания стала первым крупным разработчиком передовых моделей искусственного интеллекта, вышедшим на публичный фондовый рынок.

Общий объём сделки достиг $107,3 млрд. Помимо $81,3 млрд, полученных непосредственно в ходе IPO, Anthropic привлекла ещё $26 млрд посредством частного размещения акций по той же цене — $83 за штуку.