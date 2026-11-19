Пользователи сообщили о потенциально опасной неисправности зарядного устройства Cuktech 10 Ultra. При определённых обстоятельствах чип может перестать отвечать, из-за чего адаптер способен подать напряжение до 20 В. Это создаёт риск повреждения низковольтной электроники, включая наушники, клавиатуры и компьютерные мыши.

Причиной стала ошибка прошивки микроконтроллера внутри зарядного устройства. Также выяснилось, что аналогичный микроконтроллер используется в адаптере другого производителя, который теоретически может столкнуться с такой же проблемой.

Cuktech официально признала неисправность и сообщила, что уже урегулировала претензии отдельных пострадавших пользователей. Первый случай повреждения был зафиксирован в июне 2026 года. Разработчикам потребовалось время, чтобы воспроизвести сбой и установить его причину.

Компания выпустила исправленную прошивку, устраняющую возможность подачи напряжения до 20 В при зависании протокольного чипа. Производитель утверждает, что устройства, рассчитанные на напряжение до 20 В, включая смартфоны и компьютеры, не подвержены риску. Cuktech обещает компенсировать подтверждённый ущерб и рекомендует владельцам как можно скорее установить обновление через Bluetooth с помощью приложения Mi Home.