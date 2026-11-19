Несколько членов совета не согласны с отказом руководства от возвращения бывшего главы компании

В совете директоров Nvidia разгорелись разногласия по поводу возможного возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора.

Не менее трёх членов совета не поддержали позицию, исключающую его восстановление в должности. Более того, сам Хуанг обсуждал возможность возвращения в Nvidia как минимум с одним из директоров. Эти контакты состоялись ещё до публикации финансовой отчётности компании и публичного заявления председателя совета.

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17 ноября во время телефонной конференции по итогам финансового года председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс подтвердил, что компания не планирует возвращать Хуанга на пост генерального директора. По его словам, совет директоров ранее единогласно принял его отставку. Таким образом, официальная позиция Nvidia пока остаётся неизменной, несмотря на разногласия внутри руководящего органа.

Сам Дженсен Хуанг ранее заявлял о готовности вернуться, если совет директоров сочтёт такой шаг отвечающим интересам акционеров, сотрудников и самой компании. При этом часть работников и инвесторов Nvidia выражает обеспокоенность последствиями его ухода, указывая на возможные риски для бизнеса и персонала.