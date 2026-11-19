Генеральный директор Tesla Илон Маск на саммите Tomorrow X в Остине рассказал о планах компании продемонстрировать новые возможности человекоподобного робота Optimus.

По его словам, Tesla готовит демонстрационное видео, которое должно показать способность машины выполнять задачи без предварительного программирования. Ранее, во время конференции по итогам третьего квартала 2026 года, Маск уточнил, что ролик появится в течение одного-двух месяцев.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Маск подчеркнул, что хочет продемонстрировать именно интеллектуальные возможности Optimus, а не набор заранее подготовленных движений. По его мнению, многие эффектные выступления человекоподобных роботов основаны на фиксированных сценариях и заранее написанных программах. Tesla же стремится научить Optimus самостоятельно принимать решения и адаптировать свои действия к изменениям окружающей среды.

Среди потенциальных сфер применения робота Маск выделяет добычу полезных ископаемых и переработку руды. Такие работы требуют значительных физических усилий и нередко связаны с риском для людей, поэтому их автоматизация позволит сократить участие персонала в опасных производственных процессах.

Маск также ранее обозначал амбициозные планы по выпуску Optimus: до 1 млн роботов в год для третьего поколения и до 10 млн единиц для четвертого. Пока это долгосрочные цели, а не подтвержденные производственные мощности.