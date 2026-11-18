«Пожалуйста, не разрушайте свою жизнь». По 75 000 долларов за помощь в выявлении случаев списывания с использованием ИИ на самом важном экзамене заплатят в Южной Корее

Президент Южной Кореи Ли Чжэ-мён объявил о введении вознаграждения в размере не менее 100 млн вон (около $75 000) за информацию о случаях мошенничества на экзаменах с использованием ИИ.

Решение принято за два дня до проведения вступительного испытания «Сунын», от результатов которого зависит поступление в университеты. Значимость экзамена настолько высока, что в день его проведения компании переносят начало рабочего дня, а авиарейсы приостанавливают на 35 минут, чтобы шум самолетов не мешал аудированию на английском языке.

Поводом для ужесточения контроля стал скандал на экзамене для сертифицированных налоговых бухгалтеров. Его победитель Хан Вон-сок признался, что фотографировал вопросы скрытой камерой, отправлял изображения ИИ и проверял ответы на смартфоне. В результате из 160 заданий он допустил всего одну ошибку. Ли Чжэ-мён назвал подобные действия кражей результатов у сотен тысяч добросовестных участников. По его словам, власти уже договорились с разработчиками ИИ о передаче данных, которые помогут выявлять подобные нарушения.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Перед экзаменами студентов будут проверять на наличие скрытой электроники: осматривать очки, заклеивать пуговицы на одежде, просить закатывать рукава и оставлять сумки за пределами аудиторий. Также планируется рассылать экстренные уведомления для обнаружения телефонов, которые участники не сдали наблюдателям. Любое найденное у экзаменуемого незаявленное электронное устройство автоматически станет основанием для подозрения в списывании.

Власти также рассматривают увеличение срока запрета на повторную сдачу экзамена с одного года до десяти лет и уголовные дела, предусматривающие до пяти лет лишения свободы.

«Если кто-то подумывает о том, чтобы списать на экзамене, — написал Ли, — пожалуйста, не разрушайте свою жизнь, надеясь на удачу».