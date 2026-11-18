Данные марсохода Curiosity за 2012–2025 годы указали на возможный механизм взаимодействия воды и атмосферы Марса, который прежде не учитывали в достаточной мере. Учёные обнаружили сезонное увеличение доли тяжёлого изотопа кислорода в атмосферном углекислом газе. Расчёты показали, что наблюдаемую картину может объяснять обмен кислородом между CO₂ и водой, находящейся в грунте или образующей чрезвычайно тонкие жидкие плёнки на поверхности. Непосредственно жидкую воду приборы марсохода не обнаружили.

Атмосфера Марса примерно на 95% состоит из углекислого газа. Его изотопный состав позволяет изучать не только происходящее в атмосфере, но и обмен веществами с поверхностью планеты. В новом исследовании учёные проанализировали первые многолетние измерения изотопного состава марсианского CO₂, выполненные непосредственно на поверхности. Данные собрали в кратере Гейла с помощью комплекса SAM (Sample Analysis at Mars) — лаборатории на борту Curiosity, предназначенной для анализа газов и химического состава образцов.

В работе использовали результаты 34 измерительных кампаний лазерного спектрометра TLS и 38 измерений масс-спектрометра QMS. Основное внимание авторы уделили данным TLS: на результаты QMS сильнее могли влиять посторонние сигналы внутри прибора и изменения его характеристик за время миссии. Измерения не выявили статистически значимых различий между дневным и ночным составом CO₂. Зато обнаружилась сезонная закономерность: доля изотопа кислорода-18 увеличивалась весной и летом в обоих полушариях, причём наиболее сильное обогащение наблюдалось весной и летом в Южном полушарии — в период приближения Марса к перигелию, ближайшей к Солнцу точке орбиты.

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Учёные проверили несколько возможных сценариев, включая сезонное замерзание и испарение CO₂ в полярных областях, его поглощение грунтом и последующее высвобождение, а также фотолиз — расщепление молекул под действием солнечного излучения. Ни один из этих процессов по отдельности не позволял воспроизвести наблюдаемое увеличение доли кислорода-18. В частности, моделирование атмосферной циркуляции показало, что перенос обогащённого тяжёлым кислородом газа от полюсов к экватору не может обеспечить измеренную величину изменений.

В качестве дополнительного механизма авторы рассмотрели изотопный обмен между CO₂ и водой. Такая реакция известна по земным наблюдениям: она может происходить даже при низких температурах, если на поверхности льда формируются тонкие жидкие слои. На Марсе аналогичные условия теоретически возможны как на водяном льду, так и на минеральных частицах грунта, к которым адсорбируется вода. Растворённые соли способны дополнительно снижать температуру замерзания. Модели показали, что обмен кислородом между водой и углекислым газом в таких условиях способен объяснить сезонное обогащение CO₂ тяжёлым кислородом.

При этом учёные не утверждают, что обнаружили жидкую воду или установили глобальное распространение таких плёнок. Все измерения Curiosity получены в одной точке — в кратере Гейла, поэтому по ним нельзя надёжно определить вклад местных, региональных и общепланетных процессов. Авторы считают, что взаимодействие CO₂ с водой вблизи поверхности или внутри грунта может быть более правдоподобным объяснением наблюдений, чем единый глобальный механизм. Дальнейшие измерения Curiosity и исследования атмосферы в других районах Марса помогут проверить эту гипотезу и оценить, насколько широко распространены подобные процессы.