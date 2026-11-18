После продолжительного роста цены на флеш-память NAND начали снижаться. По данным Seoul Economic Daily, за последний месяц спотовые цены упали примерно на 20%. Отдельные категории подешевели ещё сильнее: например, стоимость 512-гигабитных чипов снизилась на 32% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время стоимость терабитных чипов снизилась на 19%.

Одной из главных причин стало ослабление потребительского спроса. Из-за подорожания памяти SSD, оперативной памяти, смартфоны и компьютеры стали слишком дорогими для многих покупателей. Пользователи откладывают обновление техники, а производители сокращают объёмы накопителей в устройствах, чтобы удерживать цены на приемлемом уровне.

Аналитики Bank of America ожидают, что контрактные цены на потребительскую NAND-память в первом квартале 2027 года снизятся ещё на 5–10%. В перспективе это может привести к удешевлению SSD, ноутбуков и смартфонов. Однако розничные цены не обязательно изменятся сразу: производителям и продавцам сначала предстоит распродать запасы компонентов, закупленных по прежним расценкам.

В целом рынок NAND может перейти к избытку предложения уже в 2027 году. Это создаёт предпосылки для дальнейшего снижения стоимости потребительских SSD.