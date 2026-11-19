120 режимов, IP69K и автономность до 18 дней. Honor Watch 6 Pro вышли в Европе со скидкой, бесплатными наушниками и дополнительным ремешком ⁠ 1

Honor начала продажи смарт-часов Watch 6 Pro в Европе. До 31 декабря новинку можно приобрести по сниженным ценам: версия с чёрным корпусом и фторэластомерным ремешком стоит 279 евро вместо 379 евро, а вариант с серебристым корпусом и металлическим браслетом — 329 евро вместо 429 евро. В начальный период продаж покупатели также получат бесплатный универсальный кожаный ремешок шириной 22 мм и беспроводные наушники Honor Clip либо Clip 2 Pro в зависимости от страны.

Honor Watch 6 Pro оснащены круглым 1,5-дюймовым Tandem OLED-дисплеем с пиковой яркостью 5500 нит и керамическим безелем. Корпус диаметром 46,3 мм имеет толщину 11,6 мм, масса устройства составляет 50,9 г. Аккумулятор ёмкостью 515 мА•ч обеспечивает до 18 дней работы в режиме повышенной автономности, до 10 дней при обычном использовании и до семи дней с постоянно включённым экраном. Предусмотрена защита от воды и пыли по 5ATM, IP68, IP69 и IP69K.

Часы поддерживают более 120 спортивных режимов, включая профессиональные тренировки по бегу, футболу и бадминтону. Система Intelligent Sense System обеспечивает круглосуточный мониторинг пульса, вариабельности сердечного ритма и других показателей. Есть интеграция со Strava, NFC-платежи с картами Mastercard и Visa, а также совместимость с Android и iOS.