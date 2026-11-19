Сервис доступен более чем в 20 городах России

Жаловаться на дождь можно, ссориться нельзя: «Яндекс» запустил городские чаты с ИИ-модерацией ⁠ 1

В «Яндекс Погоде» появились городские чаты «Стены добра», в которых жители могут публиковать фотографии, делиться приятными событиями и общаться с соседями. Новая возможность доступна более чем в 20 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.

Чаты предназначены для позитивного общения на повседневные темы. Пользователи могут рассказывать о событиях дня, показывать красивые городские пейзажи, оставлять добрые пожелания и обсуждать погоду. Публикации сопровождаются комментариями и стикерами.

За поддержание атмосферы отвечают алгоритмы на основе ИИ. Они выявляют оскорбления, троллинг и сообщения, провоцирующие конфликты. При этом обсуждать дождь, мороз и другие погодные явления не запрещается.

Также на «Стенах добра» проходят еженедельные голосования на бытовые темы — например, о предпочтениях между кошками и собаками или чаем и кофе. Наиболее популярные сообщения и стикеры отображаются на главной странице сервиса.

Просматривать публикации можно не только в своем городе, но и в других населенных пунктах. Это позволяет заранее познакомиться с местной атмосферой перед поездкой. Список доступных городов и итоги голосований представлены на специальной карте настроений.

Открыть чат можно через блок популярных сообщений в приложении или на сайте «Яндекс Погоды». Для публикации на городской «Стене добра» потребуется предоставить сервису доступ к геолокации.