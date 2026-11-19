Испытания составов пройдут в Подмосковье и на Сахалине, сертификат планируют получить в 2027 году

Первые в России поезда на водородных топливных элементах соберут в 2027 году ⁠ 2

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) рассчитывает до конца 2026 года завершить сборку двух поездов на водородных топливных элементах. Работы ведутся на Демиховском машиностроительном заводе. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Александр Лошманов на форуме «Транспорт России». После завершения сборки оба состава отправят на испытания.

Первый этап испытаний пройдёт на экспериментальном кольце ВНИИЖТ, затем поезда продолжат проверять на Сахалине. ТМХ рассчитывает получить сертификат соответствия на первый российский поезд такого типа в IV квартале 2027 года. После этого компания приступит к подготовке к его эксплуатации. Ранее глава ТМХ Кирилл Липа подтверждал планы начать тестовую эксплуатацию поезда в 2027 году.

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Проект реализуется на основании соглашения 2019 года между РЖД, ТМХ, Росатомом и правительством Сахалинской области. Запас хода трёхвагонного состава на водороде составит до 435 км, ещё 40 км он сможет преодолеть на аккумуляторах. Вместимость поезда в зависимости от конфигурации составит от 551 до 875 пассажиров.