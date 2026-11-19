Это был последний элемент головоломки: Маск о захвате Starship

Илон Маск рассказал о том, почему исторический захват Starship — это гораздо более значимая веха, чем кажется большинству людей: «Поимка корабля была последним важным элементом головоломки».

SpaceX выполнила три успешных захвата ускорителей Super Heavy, поймала ускоритель, который был повторно использован и снова захвачен, выполнила первый в истории захват верхней ступени Starship.

Starship 42 вернулся с орбиты в достаточно хорошем состоянии для повторного использования с минимальным ремонтом. Впервые SpaceX продемонстрировала, что обе ступени Starship могут вернуться и быть возвращены стартовой башней.

Илон подтвердил, что Starship 42, вероятно, будет сохранен для публичной демонстрации из-за его исторического достижения: «Никто никогда не брал такую ​​ступень и не создавал по-настоящему многоразовую верхнюю ступень, и уж точно не возвращал ее на посадку с помощью двигательной установки, будучи захваченной гигантскими палочками для еды».

Полная и быстрая многоразовость предложит снижение стоимости вывода грузов в космос в 100 раз, позволит доставлять миллионы тонн полезной нагрузки на орбиту ежегодно.

Starship уже продемонстрировал возможность возвращения обеих ступеней. Следующий шаг — превращение возвращения в рутинное, быстрое повторное использование. Именно это коренным образом изменит экономику космических полетов.