Илон Маск анонсировал компактные устройства, которые можно будет устанавливать на крышах домов

Илон Маск сообщил о разработке SpaceX нового устройства для пользователей Starlink Mobile.

Речь идёт о компактной микросотовой вышке, которую можно будет устанавливать на крыше здания. По словам Маска, новинка должна решить одну из главных проблем спутниковой мобильной связи — обеспечить устойчивый сигнал внутри помещений.

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Устройство будет помогать сигналу проникать через толстые стены и распространять связь внутри зданий. Таким образом, SpaceX рассчитывает устранить ограничения, связанные с использованием спутниковой связи в помещениях, где прямой сигнал со спутника может быть недостаточно сильным. Подробностей о технической реализации устройства Маск пока не раскрыл.

Starlink Mobile — это сервис прямой спутниковой связи от SpaceX (технология Direct-to-Cell) для обычных 4G/5G-смартфонов без громоздких терминалов. Спутники работают как «вышки в космосе», обеспечивая SMS, мессенджеры и интернет там, где нет наземного покрытия.