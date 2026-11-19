На закрытой встрече представители банковского сектора и спецслужбы объяснили, почему поиск слабых мест с помощью ИИ создаёт новую проблему для кибербезопасности

За последние дни в США произошла серия крупных технических сбоев. Клиенты банков сталкивались с невозможностью доступа к счетам, Microsoft сообщила о проблемах с Outlook, Агентство национальной безопасности США (АНБ) признало временное ухудшение работы части своих сетей, а Федеральное авиационное управление (FAA) ввело общенациональную остановку полётов. По данным The Wall Street Journal, в результате было отменено более 20 000 рейсов.

На фоне этих событий Конгресс США провёл закрытые обсуждения с руководителями крупных банков и представителями АНБ. Как сообщили 3 источника, знакомые с содержанием беседы, участники представили парламентариям объяснение новой проблемы в сфере кибербезопасности: современные модели искусственного интеллекта обнаруживают большое количество уязвимостей в программном обеспечении компаний и государственных ведомств, после чего организации оказываются вынуждены оперативно устранять их.

По словам одного из представителей Конгресса, ИИ-модели выявляют настолько много слабых мест, что это усиливает давление на организации, требуя немедленно выпускать исправления. При этом компании пытаются устанавливать большое количество патчей одновременно. Существующая инфраструктура не всегда рассчитана на такой объём обновлений, а попытки внедрить их могут сопровождаться перегрузками систем.

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Публичные объяснения отдельных инцидентов различаются. JPMorgan Chase сообщил о программных ошибках, ставших причиной проблем с обслуживанием клиентов. АНБ на следующий день заявило, что временное ухудшение работы части его сетей было связано с плановым техническим обслуживанием. Microsoft объяснила сбой Outlook техническим дефектом. Причина отказа систем FAA на момент публикации оставалась неизвестной. Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин отдельно указал на сложности внедрения новых технологий в устаревшие компьютерные системы, которые могут не справиться с дополнительной нагрузкой.

Крупные компании и государственные структуры всё активнее используют сильные ИИ-модели для проверки собственной инфраструктуры на уязвимости. Они опасаются, что аналогичные инструменты могут оказаться в распоряжении злоумышленников, которые воспользуются теми же слабыми местами. Поэтому обнаружение уязвимости создаёт необходимость в оперативной подготовке и установке исправлений. По словам участников закрытого обсуждения, даже крупнейшим банкам и американскому разведывательному сообществу непросто справляться с таким темпом обновлений без риска новых технических проблем.

Натан Кэлвин, директор по стратегии организации Encode, отметил, что отсутствие признаков кибератаки в произошедших инцидентах можно считать обнадёживающим обстоятельством. Однако ситуация обращает внимание на зависимость критически важной инфраструктуры от устаревшего программного обеспечения, содержащего многослойные уязвимости. По его словам, с развитием ИИ-моделей будут обнаруживаться новые слабые места, поэтому работа по обновлению и защите таких систем будет продолжаться.