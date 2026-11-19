Ford запустил производство литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторных ячеек на заводе BlueOval Battery Park Michigan в городе Маршалл. При выпуске используются технологии китайской CATL, крупнейшего производителя аккумуляторов в мире.

Первые ячейки уже отправлены на предприятие Louisville Assembly Plant в Кентукки, где их установят в прототипы нового среднеразмерного электрического пикапа Fathom. Ford рассчитывает за счёт собственной сборки батарей снизить стоимость электромобилей и усилить конкуренцию с китайскими производителями.

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Строительство предприятия стоимостью около 3 млрд долларов велось с расчётом на выпуск до 40 ГВт•ч аккумуляторов в год, однако после пересмотра планов компания ориентируется примерно на 20 ГВт•ч. Производственные линии способны выпускать 40 призматических ячеек в минуту. Ford владеет заводом и управляет им самостоятельно, тогда как CATL предоставляет лицензированные технологии, оборудование и помощь в освоении производства. LFP-батареи не содержат никеля и кобальта, отличаются сравнительно низкой себестоимостью и хорошей долговечностью.

Увеличить выпуск аккумуляторов Ford намерена в 2027 году, а отдельное предприятие по сборке батарейных блоков в Маршалле должно заработать в том же году. Электрический пикап Fathom ожидается в IV квартале 2027 года. Стартовая цена версии с обычным запасом хода составит 28 350 долларов, приём предварительных заказов планируется открыть в начале 2027 года. Полученные на заводе компетенции компания также намерена использовать для развития производства систем накопления энергии в Кентукки.