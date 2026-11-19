Перед выходом одной из самых ожидаемых игр спрос на аренду игровых консолей в России заметно вырос. По данным «Авито Услуг», в последние дни перед релизом количество обращений увеличилось на 38% по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольший интерес пользователи проявили к PlayStation 5: спрос на аренду приставки за этот период вырос на 40%. В целом за октябрь 2026 года показатель увеличился на 73% год к году и на 30% относительно сентября. Спрос на аренду Xbox перед релизом прибавил 18%, а за месяц — 11%.

В октябре интерес к прокату игровых приставок всех моделей вырос на 35% по сравнению с сентябрём и на 125% в годовом выражении. Средняя стоимость аренды составила 900 рублей в день. Пользователи также стали чаще брать дополнительное оборудование: спрос на геймпады увеличился на 45%, проекторы — на 37%, телевизоры — на 45%, а мониторы — на 31% за месяц. Аренда проектора обходится в среднем в 1000 рублей в день, телевизора — в 1800 рублей, монитора — в 900 рублей.

Одновременно вырос интерес к подготовке техники к играм. В октябре спрос на услуги ремонта и обслуживания электроники в России оказался на 18% выше, чем годом ранее. В частности, пользователи чаще искали специалистов для диагностики, настройки и ремонта игровых консолей.