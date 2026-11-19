Учёные NASA обнаружили свидетельства существования древнего резервуара льда в поясе Койпера — области за орбитой Нептуна, где находятся многочисленные ледяные тела. Для этого команда изучила 12 частиц космической пыли, собранных в стратосфере Земли исследовательским самолётом ER-2. В минералах обнаружились химические следы взаимодействия воды с пылью на ранних этапах формирования Солнечной системы, а изотопный состав кислорода показал, что эта вода была обогащена тяжёлыми изотопами.

Происхождение частиц помогли установить следы воздействия энергичных солнечных частиц — высокоэнергетических частиц, испускаемых Солнцем. Их высокая концентрация позволила связать пыль с поясом Койпера. Исследованием занимались специалисты Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

Источник изображения: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Для анализа команда использовала электронную микроскопию и ионный микрозонд. Эти методы позволили изучить минеральный состав частиц и соотношение изотопов кислорода. Учёные обнаружили минералы, сформировавшиеся при взаимодействии воды с пылью в ранней Солнечной системе. Их химические характеристики указывают на присутствие воды с повышенной долей тяжёлых изотопов кислорода.

Гипотеза о существовании такого льда во внешней Солнечной системе выдвигалась уже несколько десятилетий. Свидетельства находили при изучении метеоритов и образцов, доставленных с богатых углеродом астероидов, однако данных было недостаточно. Новые результаты дополняют эти данные и позволяют проследить происхождение вещества, участвовавшего в формировании планет.

Для интерпретации изотопных измерений учёные использовали данные миссии NASA Genesis, которая собирала частицы солнечного ветра для определения изотопного состава вещества Солнца. При этом в метеоритах подобные изотопные характеристики встречаются редко. Это согласуется с предположением, что гигантские планеты ограничивали перемешивание вещества между внешней и внутренней областями Солнечной системы.