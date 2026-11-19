Роскачество сравнило 13 популярных онлайн-кинотеатров для Android и iOS. Приложения проверили по 111 критериям, включая удобство интерфейса, поиск контента, безопасность, настройки воспроизведения и управление подпиской.

В исследование вошли «Кинопоиск», «Иви», Wink, «Кион», Start, Amediateka, «Смотрешка», Viju, Movix, «Триколор», Okko, Premier и «Смотрим». Эксперты самостоятельно устанавливали приложения, регистрировались и проверяли основные пользовательские сценарии — от поиска фильма до отмены подписки.

По итогам проверки ни в одном сервисе не обнаружили утечек незашифрованных данных. При этом аналитические трекеры присутствуют во всех приложениях: меньше всего их оказалось в Wink, «Смотрешке» и «Триколоре», а больше всего — 12 — в Amediateka.

По совокупности возможностей на обеих платформах первое место занял «Кинопоиск». Следом расположились «Иви» и Wink. При этом у «Иви» выявили наиболее широкий набор фильтров — более 50. По удобству использования в числе лидеров также оказались «Кинопоиск», «Кион» и «Иви».

Ни один онлайн-кинотеатр не получил максимальную оценку за доступность каналов связи с поддержкой. Лучшие результаты по этому показателю показали «Иви», «Кион», Amediateka и «Триколор». Исследование также показало, что количество доступных возможностей не всегда напрямую связано с удобством приложения.