Оператор МТС расширил доступность опции «Глобальный доступ», с помощью которой абоненты могут пользоваться популярными зарубежными онлайн-сервисами без VPN и установки дополнительных приложений. Теперь подключить её можно на большинстве действующих и архивных тарифов оператора. Ранее услуга была доступна только пользователям тарифов «Топ» и «Топ+».

Опция позволяет обращаться к зарубежным платформам, которые официально не представлены в России, но не запрещены законодательством. Система автоматически распознаёт подключение к таким ресурсам и обеспечивает доступ без дополнительных действий со стороны пользователя.

«Глобальный доступ» появился у МТС в августе. Сейчас через него можно пользоваться ChatGPT, Claude, Spotify, Netflix, Strava и Ticketmaster. По данным оператора, чаще всего абоненты обращаются к нейросети ChatGPT и музыкальному сервису Spotify. В дальнейшем список доступных платформ могут расширить.

Подключить опцию можно в приложении «Мой МТС» или личном кабинете на сайте оператора. Она работает при использовании мобильного интернета в сети МТС. Ежемесячная стоимость составляет 249 рублей, а для абонентов тарифов «Топ» и «Топ+» услуга предоставляется бесплатно.