Экраны ломаются, приложения глючат, но iPhone Duo все равно стал хитом: 125 тыс. активаций за 3 дня продаж

Он чуть-чуть не дотянул до уровня недельных продаж iPhone 17 Pro

Первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — набрал около 125 тыс. активаций за первую неделю продаж. Такие данные привёл китайский инсайдер Digital Chat Station. Статистика охватывает 43-ю неделю 2026 года — с 19 по 25 октября. При этом устройство официально поступило в продажу только 23 октября: за первую неделю он продавался всего 3 дня.

Экраны ломаются, приложения глючат, но iPhone Duo все равно стал хитом: 125 тыс. активаций за 3 дня продаж
Источник изображения: Apple

В недельном рейтинге продаж Apple заняла все пять первых мест. Лидером стал iPhone 18 Pro Max с результатом 724 тыс. активаций. Далее — iPhone 18 Pro (335 тыс. активаций), iPhone 17 с (178 тыс.) и iPhone 17 Pro (146 тыс.). iPhone Duo замкнул пятёрку с показателем 125 тыс. активаций.

Предзаказы на складную новинку стартовали 16 октября. Первая партия быстро закончилась, сроки доставки при заказе через официальный сайт Apple в какой-то момент сдвинулись на конец января 2027 года.

На фоне высокого спроса поставщики комплектующих планируют увеличить запасы компонентов для iPhone Duo — с 10 до 15 млн устройств. Заказы на шарниры выросли на 30–40%. JPMorgan Chase прогнозирует, что из-за ограничений поставок в 2026 году Apple сможет отгрузить около 8–9 млн складных смартфонов. При этом несколько исследовательских компаний повысили прогнозы на 2027 год примерно до 33 млн устройств.

iPhone Duo получил складной внутренний дисплей Super Retina XDR диагональю 7,6 дюйма и внешний экран на 5,4 дюйма. В основе устройства лежит процессор A20 Pro, изготовленный по технологии TSMC. Для охлаждения предусмотрена крупная испарительная камера. По заявлению Apple, это позволяет добиться на 35% более высокой устойчивой производительности по сравнению с iPhone 17 Pro. Смартфон также стал самым тонким iPhone в раскрытом состоянии и получил самый большой экран в истории линейки.

Одной из проблем новинки стала адаптация приложений к складному форм-фактору. По результатам тестирования, около 80% популярных программ пока не оптимизированы для внутреннего экрана. Среди типичных недостатков — чёрные полосы, смещение элементов интерфейса и растягивание изображения. Такие проблемы встречаются, в частности, в WeChat, TikTok, банковских и туристических приложениях. Даже App Store при раскрытии смартфона требует ручного масштабирования для заполнения всей площади дисплея. Apple установила разработчикам срок завершения адаптации до апреля 2027 года.

Вопросы остаются и к долговечности экрана. В Сети уже масса отчетов о сломанных экранах. Есть вопросы и к защитной плёнке. Некоторые блогеры, изучавшие устройство, утверждают, что плёнку можно снять вручную, после чего экран становится более глянцевым, а складка — заметнее. Представители Apple также признавали, что со временем линия сгиба может проявляться сильнее.

Мобильные телефоныAppleiPhoneИсточники:ITHome

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