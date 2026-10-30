Билет на Титан: NASA собирает имена желающих для космической миссии

NASA запустило кампанию «Путешествие к Титану», в рамках которой любой желающий может отправить свое имя на крупнейший спутник Сатурна. Имена участников запишут на микрочип, который разместят на борту беспилотного летательного аппарата Dragonfly.

После регистрации участники получат персональный цифровой посадочный талон в память об участии в космической миссии. Отправить имя можно до 15 января 2027 года, 23:59 по восточному времени США (07:59 16 января по московскому времени).

Запуск Dragonfly запланирован на 2028 год, а прибытие к Титану ожидается в 2034-м. Аппарат будет перемещаться между различными районами спутника, изучая его поверхность и атмосферу. Титан интересен ученым благодаря плотной атмосфере, рекам и озерам из жидкого метана, песчаным дюнам и большому количеству органических соединений.

Основная задача миссии — исследовать химические процессы, которые могли предшествовать появлению жизни, и оценить условия для ее возникновения. Dragonfly станет первой научной миссией, в рамках которой роторный аппарат будет летать и исследовать поверхность другого небесного тела.

Сейчас аппарат собирают в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Проект реализуется NASA в рамках программы New Frontiers.