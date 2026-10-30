Гигантский завод по выпуску чипов Terafab стремительно растёт, инженеры обладают полномочиями принимать решения

Terafab строится с молниеносной скоростью, потому что сами инженеры обладают полномочиями принимать решения. Информацию подтвердил Илон Маск, который заявил, что строительство завода продвигается очень хорошо.

По данным корейского издания The Elec, руководитель одного из корейских поставщиков заявил, что даже на вопросы, отправленные ранним утром в США, отвечают от 30 минут до часа. По его мнению, работа с Terafab кардинально отличается от работы с обычными клиентами в полупроводниковой отрасли.

Руководитель зарубежного производителя оборудования добавил: «Я никогда не видел такой скорости выполнения задач в полупроводниковой промышленности».

Создание завода включает в себя бесчисленное множество подобных вопросов, касающихся каждого инструмента и материала, используемого в его производстве. Когда на каждый вопрос дается быстрый ответ, растёт экономия времени, и это может обеспечить серьезное преимущество еще до обработки первой пластины.

Terafab создается инженерами, которые отвечают на вопросы поставщиков еще до того, как США проснутся, и им доверяют принимать решения на месте, и это может оказаться самым радикальным изменением технологического процесса.