Сериал за минуту: метро Петербурга проверили на скорость 5G

Оператор Т2 занял первое место по качеству мобильного интернета 5G в метро Санкт-Петербурга. Это следует из исследования аналитической компании DMTel, проведённого 9–10 октября 2026 года на 29 станциях подземки.

По результатам измерений Т2 опередил конкурентов по всем показателям скорости скачивания данных. В 90% замеров скорость загрузки превышала 95 Мбит/с, а среднее значение составило 176,38 Мбит/с. Для сравнения, у «Билайна» эти показатели достигли 56,31 и 102,68 Мбит/с соответственно. Максимальная скорость в сети Т2 зафиксирована на станции «Маяковская» — 355 Мбит/с. На «Горьковской» она составила 351 Мбит/с, на «Новочеркасской» — 350 Мбит/с.

При этом оба оператора обеспечили успешную загрузку данных из интернета во всех тестовых сессиях. По итоговой оценке качества связи Т2 оказался на первом месте, «Билайн» — на втором. Сети МТС и «МегаФона» с радиопокрытием 5G на исследованных участках во время измерений обнаружены не были.

Тестирование охватывало весь маршрут пассажиров — от входов и вестибюлей до платформ. По оценке DMTel, переход на 5G позволил увеличить скорость загрузки данных в сети Т2 в четыре раза по сравнению с лучшими результатами предыдущего исследования, проведённого в феврале 2026 года.