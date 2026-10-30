Не уберегли от мошенников — компенсируют деньги: «Билайн» запустил бесплатную страховку

«Билайн» запустил бесплатную страховку от телефонного мошенничества для всех клиентов с предоплатной системой расчётов. Максимальная сумма компенсации составляет 500 тыс. рублей в месяц. Партнёром проекта стала компания «АльфаСтрахование».

Сервис сочетает технологии искусственного интеллекта для выявления мошеннических звонков и страховое возмещение в случае хищения денег. ИИ анализирует разговоры и предупреждает абонента о возможной угрозе.

Если клиент получил предупреждение, но всё равно перевёл деньги злоумышленникам, страховая выплата не предусмотрена. Компенсацию можно получить, если система не распознала мошеннический звонок и не сообщила об опасности, а в результате разговора пользователь потерял средства.

Размер возмещения зависит от банка: до 500 тыс. рублей в месяц для клиентов Альфа-Банка, Т-Банка и Сбера и до 250 тыс. рублей для пользователей других кредитных организаций.

Страховка доступна независимо от тарифа. Новым абонентам и пользователям, переходящим на актуальную подписку bee (би) или меняющим параметры действующего тарифа, она подключается автоматически. Остальные клиенты могут активировать её самостоятельно в мобильном приложении оператора.

Обязательное условие — номер «Билайна» должен быть указан в банке как основной контактный. Страховка начинает действовать после активации услуги и при соблюдении этого требования.

Новый сервис дополняет существующие инструменты оператора по борьбе с мошенничеством и призван компенсировать финансовые потери в случаях, когда автоматическая защита не сработала.