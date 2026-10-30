Сбер: Jetour Dashing стал лидером онлайн-продаж новых авто, Kia Rio — машин с пробегом

По итогам января–сентября 2026 года самым популярным новым автомобилем при онлайн-покупке через «СберАвто» стал Jetour Dashing, а среди машин с пробегом — Kia Rio. Такие данные представили «СберАвто» и «СберСтрахование», проанализировав продажи и оформление полисов каско.

Медианный чек на новый автомобиль составил 2,3 млн рублей, на подержанный — 940 тыс. рублей. В десятку наиболее востребованных новых моделей также вошли Jetour X70 Plus, Lada Granta, Solaris HC и Jetour T1. Среди автомобилей с пробегом в лидерах оказались Hyundai Solaris, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Чаще всего машины онлайн покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.

Одновременно вырос спрос на страхование. За девять месяцев «СберСтрахование» продала 54 тыс. полисов каско для легковых автомобилей — на 10% больше, чем годом ранее. Чаще всего страховали Lada (14%), Haval (8%), Geely (7%), Chery и Changan (по 6%). На китайские марки пришлось 42% всех оформленных договоров.

За этот период компания выплатила по каско почти 3 млрд рублей. Средний размер возмещения достиг 219 тыс. рублей — в 3,7 раза больше средней стоимости полиса.