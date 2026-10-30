Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: опубликованы фото распаковки Red Magic 12 Pro+

RGB-подсветка и жидкостное охлаждение

Nubia представила игровой Red Magic 12 Pro+ — первый в мире смартфон на новейшей SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, у которого нет выреза в экране фронтальная камера размещена под дисплеем). Новинка дебютировала 15 октября, а сейчас китайский ресурс IT Home опубликовал фото распаковки.

Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: опубликованы фото распаковки Red Magic 12 Pro+
Источник изображения: ITHome

Смартфон выпускается в трёх цветах: черном, серебристом и синем — на фото показан последний вариант. Его главная особенность — полупрозрачная задняя панель, через которую видны элементы системы охлаждения.

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Источник изображения: ITHome

На задней панели расположены блок камер, вентиляционные отверстия и декоративный элемент с логотипом Qualcomm. Под камерой слева находится вентилятор с интегрированной RGB-подсветкой.

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Источник изображения: ITHome

Толщина корпуса составляет 8,55 мм, масса — 233 г. Металлическая рамка имеет слегка скруглённые края и сочетается со стеклянными панелями спереди и сзади.

Фото 1
Источник изображения: ITHome

Физические кнопки и сенсорные игровые триггеры расположены на правой стороне корпуса. Они отличаются формой, цветом и степенью выступания над поверхностью, а сами триггеры дополнены RGB-подсветкой. На левой грани находятся два вентиляционных отверстия. Диагональ экрана составляет 6,85 дюйма, ширина рамки — 0,96 мм.  

Фото 1
Источник изображения: ITHome

Red Magic 12 Pro+ получил комбинированную систему охлаждения — с воздушным и жидкостным контурами, а также двумя кольцевыми каналами циркуляции. В конструкции применяются испарительная камера, графен и жидкий металл. По данным производителя, специальная испарительная камера 4D Ice-Step увеличивает площадь теплоотвода на 15%, а теплопроводность жидкого металла улучшена на 50%.

В комплект входят прозрачный защитный чехол, зарядное устройство и кабель в традиционной для Red Magic чёрно-красной цветовой гамме.

Напомним, Red Magic 12 Pro+ получил батарею емкостью 8400 мАч, 120-ваттную зарядку, защиту IPX8, две 50-мегапиксельные камеры. Разрешение экрана — 1,5К, кадровая частота — 185 Гц.

Мобильные телефоныNubiaRed MagicИсточники:ITHome

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