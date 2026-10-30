9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700 можно заказать ещё до анонса

Серия Honor 700 уже доступна для предварительного заказа в Китае.

Ранее стало известно, что инженерный образец смартфона оснащён 6,57-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и очень тонкой рамкой со всех четырёх сторон. На задней панели разместится дополнительный дисплей диагональю 1,72 дюйма. В отличие от Honor 600, для его использования не понадобится отдельный магнитный аксессуар: экран будет встроен непосредственно в корпус.

Основная камера получит разрешение 200 Мп, а всего на задней панели предусмотрены три модуля. Старшая модель Honor 700 Pro дополнительно обзаведётся 50-мегапиксельной перископной камерой с оптическим зумом. Среди заявленных особенностей серии также упоминается поддержка телеконвертеров. Кроме того, смартфоны могут предложить одновременную потоковую передачу видео с фронтальной и основной камер.

Главной особенностью новинок станет аккумулятор ёмкостью около 9000 мА•ч — примерно на 400 мА•ч больше, чем у китайской версии Honor 600 Super. В линейке ожидаются четыре цветовых исполнения: белое, небесно-голубое, лазурное и розовое.