ИИ Claude взломал ядро Linux за 53 минуты

Не выпущенная Anthropic исследовательская модель Claude самостоятельно разработала эксплойт для уязвимости ядра Linux, позволяющий удалённо выполнять команды с правами суперпользователя. Для атаки не нужны учётная запись или действия пользователя — достаточно установить TCP-соединение с сервером.

Уязвимость CVE-2026-98432 существует с версии ядра Linux 4.4. Национальная база уязвимостей США (NVD) оценила её в 9,8 балла из 10 по шкале CVSS. В Red Hat присвоили ошибке 5,9 балла, поскольку для успешной атаки злоумышленнику непросто выиграть гонку между ядрами процессора.

27 октября Anthropic рассказала, что её невышедшая модель после получения первоначальной задачи самостоятельно создала рабочий эксплойт. В демонстрации он атаковал сервер с включённым многопутевым TCP (MPTCP). На обход защиты KASLR, которая случайным образом размещает ядро в памяти, потребовалось около 48 минут. Ещё пять минут ушло на перехват управления и запуск команды от имени root. Сам эксплойт Anthropic публиковать не стала.

Уязвимость связана с обработкой IPv4 TCP-соединений. При установлении соединения два ядра процессора могут одновременно обращаться к одним и тем же данным. Одно из них освобождает занятую память, пока другое продолжает её читать. Такая ошибка называется use-after-free — использованием памяти после освобождения. Она позволяет повредить память ядра и при определённых условиях получить контроль над выполнением кода.

Для демонстрации Anthropic использовала MPTCP — расширение TCP, позволяющее передавать данные через несколько сетевых интерфейсов в рамках одного соединения. Однако сама уязвимость не ограничивается этим протоколом: его выбрали только как удобный вариант для показа удалённой атаки.

Исправления уже вошли в основную ветку Linux и стабильные версии ядра: 5.10.272, 5.15.223, 6.1.190, 6.6.159, 6.12.113, 6.18.56, 7.2.10 и 7.3. При этом Ubuntu пока готовит обновление, а Red Hat отложила выпуск патча для RHEL.

Сообщений об атаках с использованием CVE-2026-98432 пока не поступало. Уязвимость также не включена в каталог активно эксплуатируемых угроз CISA.